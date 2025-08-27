Isparta’da genç balıklama atladı: Boynunu çarparak hayatını kaybetti

Isparta'da İsmail Karaaslan (16), serinlemek için arkadaşlarıyla gölete gitti. Balıklama atladı. Ancak boynunu toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan'ın gölete balıklama daldığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

