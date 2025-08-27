PODCAST CANLI YAYIN

Isparta’da genç balıklama atladı: Boynunu çarparak hayatını kaybetti

16 yaşındaki İsmail Karaaslan, serinlemek için girdiği gölette boynunu toprak zemine çarparak ağır yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da İsmail Karaaslan (16), serinlemek için arkadaşlarıyla gölete gitti. Balıklama atladı. Ancak boynunu toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Acil olarak hastaneye kaldırılan talihsiz genç, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak Karaaslan, yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Karaaslan'ın gölete balıklama daldığı ve kısa süre sonra su yüzeyinde hareketsiz kaldığı görüldü.

