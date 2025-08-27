PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Malazgirt'ten seslendi: “Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik''

Başkan Erdoğan, Malazgirt’ten Türkiye düşmanlarına seslendi. Erdoğan, “Süreci kimin zehirlemeye çalıştığı milletimiz tarafından not ediliyor. Yeni patron arayanlar kaybedecek.” dedi.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan Malazgirt'ten seslendi: “Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kapsamında Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirilen programda on binlere seslendi. Önemli mesajlar verdi:

''Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını açan o güçlü irade bugün buradadır. O sarsılmaz inanç bugün buradadır.

Millet 954 yıl önce Malazgirt ovasında yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle geleceğe yürüyoruz.

Her türlü engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çabalıyoruz.

BekasI söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz.

Şimdi bütün bu çabaların ekmeğini alacağımız bir dönemin içindeyiz. Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik.

Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor.

Milletimizin fertleri arasında kurulan fitne duvarlarını yıkacağız.

YPG'YE UYARI

Suriye'de Kürtler'in de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak.

Kıblesini şaşıranlar, kendilerine yeni patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak bu coğrafyada kıyamete kadar beraber yaşayacağız. Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi gerçeğe dönüştüreceğiz.''

MHP Lideri Bahçeli'ye, Malazgirt Zaferi anısına birer hediye takdim edildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
Memur ve emeklilere 2026-2027 zam oranları belli oldu: Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 16,88’e çıkabilir
Türkiye'den soykırımcı İsrail'in Suriye'deki saldırılarına peş peşe tepki: Katliam ve işgal siyasetinden başka bir amaç gütmüyor
Memura en az 57 bin TL | Mesleklere göre yeni maaşlar! Takvim.com.tr hesapladı
Ahlat'taki Cumhur Zirvesi'nin arka planı! Bahçeli Başkan Erdoğan'a Kardeşlik Türküsü ve Canların Türküsü'nü dinletti | DEM'le manidar temas
Tuba Ünsal’dan taciz itirafı: “Benim de başıma geldi''
Hakem Kurulu son sözü söyledi! Memura "yüzde 11 + 7" teklifi değişmedi: 2027'ye 1 puan iyileştirme | 58 maddede uzlaşı, taban aylıklara +1000
Avrupa'da istifa dalgası! İşgalci İsrail'in Gazze katliamı koltuk boşalttı | Çok sayıda bakan ve siyasetçi görevden ayrıldı
Cem Öğretir ve Gürgen Öz ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
Ankara "Kılıç kınından çıkar" dedi... Şara YPG'nin "özerklik" hayallerine toprak attı: SDG ayrı Kürtler ayrı, bölünme kabul edilemez
FETÖ'cülerden peş peşe "Adil Öksüz" itirafı! Hücre evlerinden mahrem imamlara...
Başkan Erdoğan'dan Malazgirt'te "terörsüz Türkiye" uyarısı! "Yönünü Türkiye'ye ve Şam'a dönen kazanacak" | Kılıç çıkarsa kelama yer kalmaz
Reuters muhabiri İsrail’in gazeteci katliamının ardından istifa etti: Batı medyası göz yumuyor
Devlet Bahçeli'den "Zafer" ateşiyle terörsüz Türkiye mesajı: Altın fırsat heba edilmemeli
ABD ile Fransa arasında Filistin krizi! Washington üstü kapalı tehdit etti Paris resmen “Size düşmez” dedi
"Derin" operasyon! Halit Yukay'ın cansız bedenini çıkarmaya yönelik çalışmalar başladı | TCG Işın devrede
Mourinho'dan sürpriz karar! Benfica maçında forma onun
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı!
DEM Parti 8. kez İmralı yolunda! Tarih belli oldu... Öcalan TBMM'deki komisyon için ne diyor?
Trump şimdi de Kore siyasetine el attı! Güney liderine Kuzey liderini övdü: Beyaz Saray’da ilginç dakikalar