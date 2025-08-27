Başkan Erdoğan Malazgirt'ten seslendi: “Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü kapsamında Malazgirt Milli Park Alanı'nda gerçekleştirilen programda on binlere seslendi. Önemli mesajlar verdi:

''Malazgirt'te düşmanı bozguna uğratan, Anadolu'nun kapısını açan o güçlü irade bugün buradadır. O sarsılmaz inanç bugün buradadır.

Millet 954 yıl önce Malazgirt ovasında yazılan kahramanlık destanından aldığımız cesaret ve özgüvenle geleceğe yürüyoruz.

Her türlü engellemeye, sabotaja rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çabalıyoruz.

BekasI söz konusu olduğunda boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mazlum ve mağdurlarında umudu haline dönüşen bir ülkeye sahibiz.

Şimdi bütün bu çabaların ekmeğini alacağımız bir dönemin içindeyiz. Fitne duvarlarını yıkmak için başlattığımız Terörsüz Türkiye sürecinde önemli mesafe kat ettik.

Tüm kurumlarımız çalışmalarını bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Kimin sürece alakasız gündemlerle süreci zehirleme gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor.

Milletimizin fertleri arasında kurulan fitne duvarlarını yıkacağız.

YPG'YE UYARI

Suriye'de Kürtler'in de güvenliğinin teminatı Türkiye'dir. Yönünü Ankara ve Şam'a dönenler kazanacak. Kardeşlik hukukunu gözetenler kazanacak.

Kıblesini şaşıranlar, kendilerine yeni patronlar arayanlar eninde sonunda kaybedecek. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız.

Türkler, Kürtler, Araplar olarak bu coğrafyada kıyamete kadar beraber yaşayacağız. Terörsüz Türkiye'yi, terörsüz bölgeyi gerçeğe dönüştüreceğiz.''

MHP Lideri Bahçeli'ye, Malazgirt Zaferi anısına birer hediye takdim edildi.