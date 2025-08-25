Isparta Bağlar'da apartman sahibi Z.D. ile kiracı İbrahim Halil Sökmen arasında çıkan tartışma sonucunda, 4 yaşındaki otizmli kız Sinem Ece Sökmen'in darp edildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme Z.D.'ye 11 bin 200 lira para cezası verdi. Baba Sökmen, cezanın adalet olmadığını belirterek, "Kızımın canının bedeli bu olamaz" dedi.
Otizmli kızı darbetti! Taksitli ceza aldı
Isparta’da otizmli kızı darbettiği iddiasıyla yargılanan Z.D.’ye 11 bin 200 TL ceza verildi; baba Sökmen: “Bu ceza adalet değil.”
Giriş Tarihi: