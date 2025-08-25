Otizmli kızı darbetti! Taksitli ceza aldı

Isparta Bağlar'da apartman sahibi Z.D. ile kiracı İbrahim Halil Sökmen arasında çıkan tartışma sonucunda, 4 yaşındaki otizmli kız Sinem Ece Sökmen'in darp edildiği iddiasıyla açılan davada mahkeme Z.D.'ye 11 bin 200 lira para cezası verdi. Baba Sökmen, cezanın adalet olmadığını belirterek, "Kızımın canının bedeli bu olamaz" dedi.