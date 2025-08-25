ÖSYM çöktü mü, neden çöktü? ÖSYM'ye giremeyen öğrenciler ne yapmalı?

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM ve AİS sistemine girişte sorun yaşanıyor. " ÖSYM çöktü mü, ne zaman düzelecek?" sorusunun yanıtı ve çözüm yolları haberimizde.

ÖSYM Çöktü mü?

2025 YKS tercih sonuçları açıklandıktan hemen sonra, osym.gov.tr ve ais.osym.gov.tr adreslerine yoğun giriş talebi oldu. Öğrenciler sisteme aynı anda yüklenince, sayfalarda şu hatalar görülmeye başlandı:

"Beklenmeyen bir hata oluştu"

"Bu siteye ulaşılamıyor"

"Bağlantınız kesildi"

ÖSYM'den resmi bir "sistem çökmesi" açıklaması gelmese de, bu tür sorunların genellikle aşırı yoğunluk kaynaklı geçici problemler olduğu biliniyor. Daha önceki yıllarda da benzer durumlarda erişim sıkıntıları yaşanmış, birkaç saat içinde normale dönmüştü.

ÖSYM Giriş Sorunu Neden Yaşanıyor?

ÖSYM sistemine girişte sorun yaşanmasının birkaç temel nedeni bulunuyor:

Yoğunluk Kaynaklı Aksaklıklar:

Binlerce öğrencinin aynı anda sisteme girmesi, sunucuların kapasitesini zorlayarak erişim hatalarına yol açabiliyor.

Tarayıcı veya Önbellek Sorunları:

Öğrenciler sürekli yenileme yaptığında tarayıcı önbelleği dolabiliyor ve sayfa açılmayabiliyor.

İnternet Bağlantısı Problemleri:

Kişisel internet bağlantısında yaşanan kısa süreli kopukluklar, "Hizmet kullanılamıyor" uyarısı verebilir.

Mobil Yoğunluk:

Sonuçları özellikle telefonlardan kontrol eden binlerce aday, mobil erişimde ek yük oluşturabiliyor.