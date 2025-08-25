İstanbul Arnavutköy’de yangını paniği: Alevler mezarlığa ulaşmadan söndürüldü

İstanbul Arnavutköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın mezarlığa metreler kala ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

MAHALLELİ DESTEK VERDİ

Yangın, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen alevlere Arnavutköy İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.