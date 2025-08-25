PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul Arnavutköy’de yangını paniği: Alevler mezarlığa ulaşmadan söndürüldü

Arnavutköy İstiklal Mahallesi’nde çıkan yangın kısa sürede 3 bin metrekarelik alana yayıldı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Giriş Tarihi:
İstanbul Arnavutköy’de yangını paniği: Alevler mezarlığa ulaşmadan söndürüldü

İstanbul Arnavutköy İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın mezarlığa metreler kala ekiplerin çalışması ile söndürüldü.

MAHALLELİ DESTEK VERDİ

Yangın, İstiklal Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen alevlere Arnavutköy İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmalarına mahalle sakinleri de katıldı.

Arnavutköy itfaiyesi (İHA)Arnavutköy itfaiyesi (İHA)

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ormanlık alanın hemen yanında bulunan Asri Mezarlık nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın mezarlığa ulaşmadan söndürülürken, bölgede itfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB yolsuzluk soruşturması derinleşiyor! Ongun'un gizli kasası Giresunlu arkadaşı çıktı | 398 milyonluk rüşvet BDDK raporunda
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
Türk Telekom
CHP'li Aydın Milletvekili Tezcan'dan eş, dost ve akrabaya koltuk kıyağı!
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü 21 yaralı! Trafik kilitlendi | Olay yerinden ilk görüntüler
Hakem Kurulu kararı bu hafta kararı verecek
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 4.8, 4.2 ve 4.3 büyüklüğünde peş peşe deprem! İstanbul ve çevre illerden hissedildi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de Nefes Kesen Anlar: 500 Bin TL'lik "Züğürt Ağa" filmi sorusu heyecanı doruklara getirdi.
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı
Cimbom 3'te 3! Kayserispor - Galatasaray: 0-4 | MAÇ SONUCU
Atatürk'ün mirası Savarona ve TCG Anadolu'nun geçiş törenine katılan gençlerin coşkusu sözlerine yansıdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür
Fırtına tam gaz! Trabzonspor - Antalyaspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
First Lady diplomasisi! Emine Erdoğan’ın “Gazzeli çocuklar için de çağrı yapın” sözleri uluslararası basında! Dünya 'çağrı' dedi İsrail 'baskı'
Denizli'de alevlerle mücadele! Yangın tamamen kontrol altında | 1 şüpheli gözaltında
Günlerdir aranıyordu! Acı haber geldi | İş insanı Halit Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çıkaracak | Cenaze görüntülerine ulaşıldı
Memur zammında kritik 5 gün! Kamu Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi | Karar ne zaman açıklanır?
Ertan Yıldız'dan 890 milyonluk itiraf: Yolsuzluk çetesi elebaşı Ekrem İmamoğlu halkın parasını seçim kampanyasına harcadı
Galatasaray dünya devinin 3 yıldızına imza attıracak!
Fenerbahçe - Kocaelispor maçı sonrası Jose Mourinho'ya şok sözler! "Sakın!"