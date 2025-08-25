Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangın, 23.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Hızla büyüyen yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızla müdahale etti. Yangın ormana yayılmadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının ardından ekipler olay yerinden ayrılırken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.