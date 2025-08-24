Google'dan dev güvenlik ihlali!

Ünlü bilgisayar korsanı çetesi ShinyHunters, Gmail'deki şirket isimleri ve müşteri iletişim bilgilerinin yer aldığı devasa dosyaları çalmayı başardı. Siber suçlular çalınan bilgileri Google çalışanlarını taklit etmek için kullanıyor. Mağdurlar, kendilerine giriş kodlarını vermeleri veya şifrelerini sıfırlamaları yönünde çağrıda bulunan sahte telefon aramaları, şüpheli e-postalar ve kısa mesajlarla bombardımana tutuluyor. İnsanlar arıyor, Google'danmış gibi davranıyor, insanları oturum açmaya ikna etmek için kısa mesajlar gönderiyorlar. Google'dan kısa mesaj veya sesli mesaj alırsanız, bunun Google'dan olduğuna inanmayın. Bu tuzağa düşenlerin Gmail hesapları kilitleniyor, diğerleri ise hassas dosyalara, fotoğraflara ve kişisel bilgilere erişimlerini kaybediyor.

KENDİNİZİ NASIL KORURSUNUZ?

Güvenlik açıklarını otomatik olarak tespit etmek ve hesap güvenliği önerileri almak için Google'ın Güvenlik Kontrolünü kullanın.

Google'ın Gelişmiş Koruma Programını etkinleştirerek potansiyel olarak zararlı dosyaların indirilmesini engelleyin.

Daha güçlü koruma için parolalar yerine geçiş anahtarları kullanın.