Konya'da koca vahşeti: 1 kadın hayatını kaybetti

Konya'da hayvancılıkla uğraşan Saadatullah Ibadı, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Najıba Ibadı'yı dövmeye başladı. Öfkeli koca, eline geçirdiği sopayla eşinin kafasına defalarca vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralı Najıba Ibadı, kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı kocayı gözaltına aldı. Saadatullah Ibadı, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

