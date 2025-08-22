PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'daki bir otelde korkutan yangın!

İstanbul'un ilçesi Fatih'te bir otelin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otelde hasar meydana geldi. Yerli ve yabancı turistler tahliye edilerek güvenli alana alındı.

Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'ndeki bir otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KONAKLAYANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları fark eden görevliler, otelde konaklayan yerli ve yabancı turistleri tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te bir otelde yangın çıktı (AA)Fatih'te bir otelde yangın çıktı (AA)

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otelde bir süre duman tahliyesi yapılırken, yabancı turistler ekiplerin çalışmalarını dikkatlice izledi.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

