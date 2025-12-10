Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Gözaltı sayısı 4'e yükseldi

1 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI İki şüpheliyle aynı evde gözaltına alınan 17 yaşındaki İrem isimli kişi serbest bırakıldı. GÖZALTI SAYISI 4'E YÜKSELDİ Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi ise gözaltına alındı.

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü 'nün ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen ve İstanbul'da yakalandıktan sonra Yalova'ya getirilen sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki sorguları sürüyor.

3 şüpheli Yalova'ya getirildi. (İHA)

KIZI İLE ARKADAŞI, 'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, teknik takipte olan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları öğrenildi. Kuvvetli somut delillerin dosyaya girdiği belirtildi. Bu arada dosya için gizlilik kararı çıkarıldı.

Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada olayla ilgili verilen ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasında çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkilerin olduğu kaydedildi.