Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı! CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, İnan Güney'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY'İN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan GÜNEY, Hakkında "Suç İşleme Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 19.08.2025 tarih ve 2025/1073 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
19.08.2025
