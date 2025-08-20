Kore Savaşı'nda kayıp Türk şehitlerin kemikleri bulundu

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, ABD ile Kuzey Kore arasındaki anlaşmada, 1950- 1953 Kore Savaşı'nın Kuzey Kore tarafındaki muharebelerde Türkiye'nin de en çok şehit verdiği Kunuri bölgesindeki kazı çalışmalarında çok sayıda kemik ve savaş kalıntısının bulunduğunu dile getirdi.

Tamer, Hawaii'de doğru sonuçlara ulaşabilmek için kemiklere yapışmış kumaş parçalarının analizinin yapıldığını söyledi. BİRİ YÜZDE YÜZ TÜRK

Tamer, Hawaii'deki ABD Savunma Bakanlığı'nın laboratuvarlarında bir araya getirilen iskeletlerden birinin yüzde 100'e yakın Türk olduğunun saptandığını, diğer üç iskeletin ise genetik araştırma sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğinin duyurulduğunu kaydetti.

Tamer, 4 şehidin kemiklerinin Hawaii'deki ABD üssünden özel uçakla Güney Kore'deki ABD Askeri Üssü'ne getirildiğini belirtti.