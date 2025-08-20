PODCAST CANLI YAYIN

Kore Savaşı'nda kayıp Türk şehitlerin kemikleri bulundu

25 Haziran 1950’de başlayan Kore Savaşı’nda şehit olan Türk ordusundan 4 askerin kemik kalıntılarına ulaşıldı ve naaşları büyükelçiliğimize teslim edildi.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Murat Tamer, ABD ile Kuzey Kore arasındaki anlaşmada, 1950- 1953 Kore Savaşı'nın Kuzey Kore tarafındaki muharebelerde Türkiye'nin de en çok şehit verdiği Kunuri bölgesindeki kazı çalışmalarında çok sayıda kemik ve savaş kalıntısının bulunduğunu dile getirdi.

Tamer, Hawaii'de doğru sonuçlara ulaşabilmek için kemiklere yapışmış kumaş parçalarının analizinin yapıldığını söyledi. BİRİ YÜZDE YÜZ TÜRK
Tamer, Hawaii'deki ABD Savunma Bakanlığı'nın laboratuvarlarında bir araya getirilen iskeletlerden birinin yüzde 100'e yakın Türk olduğunun saptandığını, diğer üç iskeletin ise genetik araştırma sonucu Anadolu kökenli olduğunun belirlendiğinin duyurulduğunu kaydetti.

Tamer, 4 şehidin kemiklerinin Hawaii'deki ABD üssünden özel uçakla Güney Kore'deki ABD Askeri Üssü'ne getirildiğini belirtti.

