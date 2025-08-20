PODCAST CANLI YAYIN

21 ildeki "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında 8 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 il merkezli "yasa dışı bahis ve dolandırıcılık" operasyonlarında 8 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, jandarma ekiplerince, Antalya, Muğla, Şanlıurfa, Amasya ve Düzce merkezli Gaziantep, Hatay, İzmir, İstanbul, Mersin, Bursa, Aydın, Kayseri, Kocaeli, Adana, Ankara, Kahramanmaraş, Ordu, Isparta, Sakarya ve Sivas'ta "yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Bu 21 ildeki operasyonlarda yakalanan 43 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bilgisini veren Yerlikaya, 29'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini duyurdu.

SAHTE İLANLA DOLANDIRICILIK

Yerlikaya, zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte "elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı" ilanları vererek vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X)

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı, jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

