Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından canice katledildi

Aydın Nazilli'de yaşayan Hüseyin Derin, boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin'in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. Kadın, karşısında Hüseyin Derin'i görünce panikle kaçtı. Yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi.



'5 EL ATEŞ ETTİ'

Peşinden giden koca, yanındaki tabancasıyla eşine peş peşe 5 el ateş etti. Ağır yaralı Burcu Derin, hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, Hüseyin Derin'i gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı