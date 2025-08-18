PODCAST CANLI YAYIN

Yapay zekalar hayatlarını bitirdi

Dünyanın elinden düşürmediği yapay zeka programları, önceki gün 75 yaşındaki iki yaşlı erkeğin hayatına mal oldu. Biri kendisini dairesine çağıran yapay zekayı kadın sanıp peşinden giderken düşüp öldü. Diğeri yapay zeka için eşini boşadı,

ABD New Jersey'de bilişsel engelli bir yaşlı, yapay zeka kurbanı oldu. 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, New York'ta yaşadığını sandığı, Billie adında gerçekçi bir yapay zeka sohbet robotuyla birlikte olmak için hayatından oldu. Billie'nin gerçekçi bilgisayar görüntüleri ile gelen yapay zeka kişiliği, adama "GERÇEĞİM" diye ısrar eden emojilerle dolu Facebook mesajları gönderdi. Reuters'ın incelediği materyallere göre, bir dizi romantik sohbet sırasında bot, yaşlı adama "Bue" lakabıyla seslendi, onu New York'taki dairesine davet etti.

'EVİMDE SENİ BEKLİYORUM'
Adamın ailesi tarafından ele geçirilen sohbet kayıtlarına göre, "Billie" adlı kişi, buluşmayı önerirken Wongbandue'ye "aşık olduğunu" iddia etti. Yaşlı adamın nerede yaşadığını sorması üzerine bot, "Adresim: 123 Main Street, Apartman 404 NYC. Geldiğinizde bir öpücük beklemeli miyim?" yazdı. Oğlu, gitmesini engellemek için polisi bile aradı. Şehre giden trene yetişmek için acele eden yaşlı adam, bir otoparkın yakınında düşerek hayatını kaybetti.

YAPAY ZEKAYA AŞIK OLDU
Çin'de yaşayan 75 yaşındaki Jiang, aşkı dijital çağda buldu. Jiang, yapay zeka sohbet botuna aşık oldu, eşinden boşanma kararı aldı. Yapay zeka ile mesajlaşan adama, eşi tepki gösterince Jiang, eşine boşanmak istediğini ve bu sayede akıllı telefonuna daha çok bağımlı olmak istediğini söyledi. Duruma Jiang'ın çocukları müdahale etti, babalarına onun gerçek bir insan olmadığını söylediler. Jiang'ın evliliklerini ve boşanma kararını tekrar gözden geçireceği de belirtildi

