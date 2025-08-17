PODCAST CANLI YAYIN

Alevlerden kaçış: Çanakkale'de yangından kurtulmaya çalışan karacanın görüntüleri kamerada

Çanakkale'de Gelibolu’dan Eceabat’a kadar sıçrayan orman yangını yalnızca doğayı değil, yaban hayatını da vurdu. Alevlerin ortasında kalarak can havliyle kaçmaya çalışan bir karaca kameraya yansıdı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde başlayarak Eceabat ilçesine sıçrayan yangından kaçmaya çalışan bir karaca kameralara yansıdı.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında, rüzgarın etkisiyle medyana gelen ve Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara kadar ulaşan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

YANGINLAR YABAN HAYATINI ETKİLEDİ

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi. Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.

CAN HAVLİYLE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Etrafta bir süre koşuşturan karaca, daha sonra gözlerden kayboldu.

