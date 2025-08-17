Alevlerden kaçış: Çanakkale'de yangından kurtulmaya çalışan karacanın görüntüleri kamerada

Gelibolu 'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasında, rüzgarın etkisiyle medyana gelen ve Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara kadar ulaşan yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Alevlerden kaçan karaca (AA)

YANGINLAR YABAN HAYATINI ETKİLEDİ

Yangın nedeniyle geniş bir ormanlık alan zarar görürken yaban hayatı da olumsuz yönde etkilendi. Gelibolu Yarımadası'nda karaca popülasyonunun yoğun olduğu Kumköy ve Ilgardere köyleri arasındaki ormanlık alanda alevlerden kaçan karaca görüntülendi.