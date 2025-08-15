PODCAST CANLI YAYIN

Yargıtay’dan emsal karar: Boşanma sürecinde ölen eşin tazminat ve nafaka hakkı mirasçılara geçer

İstanbul'daki bir boşanma davasında taraflardan biri yargılama sürecinde vefat etti. Bölge Adliye Mahkemesi istinaf başvurusunu düşürdü ancak Yargıtay, nafaka ve tazminat taleplerinin mirasçılara devredileceğine hükmederek kararı bozdu.

İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi'nde görülen davada koca, eşinin sağlık sorunlarını bilmesine rağmen düğüne gittiğini, burada COVID'e yakalandığını ve kendi sağlığını tehlikeye attığını öne sürdü.

Mahkeme, çiftin boşanmasına ve tarafların eşit kusurlu sayılmasına karar verdi. Davacı kadına uygun miktarda nafaka bağlanırken, her iki tarafın maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildi. Kararın ardından davacı kadın, tazminat taleplerinin reddi ve nafaka miktarı yönünden istinafa başvurdu. Davalı erkek herhangi bir başvuru yapmadı. Süreç devam ederken, erkek 18 Eylül 2024'te vefat etti.

Kadın, 7 gün sonraki dilekçesiyle davanın düşürülmesini istedi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, taraflardan birinin ölümü nedeniyle istinaf talepleri hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nce incelendi.

Daire, oy birliğiyle istinaf kararını bozdu: ''Boşanma sürecinde eşlerden birinin ölümü halinde henüz sonuçlanmamış tazminat ve nafaka talepleri düşmez; bu haklar mirasçılara intikal eder."

