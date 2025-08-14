Belediye binasında skandal! Tutuklu Hakan Bahçetepe personele saldırmış

31 Mart 2024 yerel seçimlerden sonra yapılan itirazlar sonucu yeniden oy sayma işlemi devam ettiği süreçte CHP'li belediye başkan adayı Hakan Bahçetepe , Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne giderek personelden belediyeye ait evrakları istedi. Gerekçe olarak ise denetim yapacağını ileri sürdü. Binada bulunan personel, henüz başkanlığının kesinleşmemesi nedeniyle evrakları teslim etmedi. Bahçetepe yanındaki kişilerle birlikte belediye personeline saldırarak evrakları dağıtıp bir kısmını yanına aldı.

Hakan Bahçetepe (takvim fotoğrar arşivi)



HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR



Yaşanan skandal olayla alakalı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir iddianame düzenledi. Dosyanın merkezinde, o dönem Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Hakan Bahçetepe ile birlikte 9 sanık yer alıyor. Savcılık, 2 Nisan 2024'te belediye binasında meydana gelen tartışmanın nitelikli yağma, kamu görevi nedeniyle yaralama ve birden fazla kişiyle tehdit suçlarını oluşturduğunu iddia etti. İddianamede, olayın kamu hizmet binasında ve toplu halde işlendiği vurgulanarak suçun nitelikli halleriyle cezalandırma talep edildi. Sanıklar, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.