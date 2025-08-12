PODCAST CANLI YAYIN

Mimar Sinan, Efes Tiyatro Günleri’nde Sahne Aldı

TÜGVA İzmir’in ev sahipliğinde düzenlenen “Efes Tiyatro Günleri”nin ilk programında, Türk mimarlık tarihinin efsanevi ismi Mimar Sinan, Efes Antik Kenti’nde izleyiciyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde düzenlenen "Efes Tiyatro Günleri" kapsamında, Erol Namdar'ın sahnelediği "Mimar Sinan – Muhteşem Yüzyılın Mimarı" adlı tek perdelik tiyatro oyunu, 10 Ağustos 2025 Pazar akşamı Efes Celsus Kütüphanesi'nin büyüleyici atmosferinde izleyicilerle buluştu.

Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun başmimarı Mimar Sinan'ın hayatı, sanatı ve eserleri etkileyici bir performansla sahneye taşındı.

Efes Antik Kenti'nin simge yapılarından Celsus Kütüphanesi önünde gerçekleştirilen etkinlik, izleyicilere hem sanatsal hem de tarihi bir deneyim yaşattı. "Efes Tiyatro Günleri"nin açılışını yapan bu özel gösteri, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Etkinlik, TÜGVA İzmir'in kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına yeni bir halka eklerken, tarihi mekânlarda sanatın gücünü ortaya koymayı amaçladı.

