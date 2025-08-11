Son Dakika
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
PODCAST CANLI YAYIN

14 yaşında bir yıldız...

Babasının antrenörlüğünü yaptığı 14 yaşındaki Turna Gürbüz, karate dalında katıldığı 200 müsabakada 150’den fazla madalya kazanarak milli takıma kadar seçildi.

Giriş Tarihi:
14 yaşında bir yıldız...

Adana'da babası İslam Gürbüz karate antrenörü olan Turna Gürbüz (14), küçük yaşta karateye merak salıp bu spora başladı. Babasıyla sürekli salonda karate antrenmanı yapan Gürbüz, 14 yaşında olmasına rağmen 200 maça çıkıp 150'den fazla madalya kazandı. Gürbüz, Denizli'de Türkiye birincisi, Sivas'ta Türkiye ikincisi, Montenegro'da Balkan Şampiyonu, İstanbul Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda üçüncü, Marmara Cup Karate Şampiyonası ikinci, Almanya Banzai Cup Karate Turnuvası ikinci, Kuşadası Open Karate Turnuvası'nda birinci, Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda ikinci ve çift kategorisinde birinci oldu.

'YAŞINDAN ÇOK MADALYASI VAR'
9 yıldır karate sporu yaptığını anlatan geleceğin yıldız sporcusu Turna Gürbüz, "Karate, beni mutlu eden bir spor olmasının yanı sıra, sevdiğim şeyi yaparak stresimi atmamı da sağlıyor. Bugüne kadar 200'den fazla müsabakaya katıldım ve 150'den fazla madalya kazandım. Bu başarıya, çok çalışarak ve emek harcayarak ulaştım. Şu anki hedefim, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada birinci olup bayrağımızı en yukarıya çıkarmak" dedi. Baba İslam Gürbüz, "Turna çok başarılı bir sporcu. Gittiği her yerde hem Adana'yı hem de ülkemizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

İslam Gürbüz (Takvim.com.tr)İslam Gürbüz (Takvim.com.tr)

İslam Gürbüz, "Turna'nın karate yapmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'den de hissedildi | Bina enkazından acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Pideciden eczaneye: Binada "kolon kesildi" şüphesi
Rezan Epözdemir'in rüşvet çarkı deşifre oldu! İşbirlikçi savcı... Mafya ile 150 bin dolara "tahliye" pazarlığı | İşte WhatsApp konuşmaları
Terörsüz Türkiye süreci ne zaman selamete erecek? Bahçeli o tarihi işaret etti: PKK'nın silah yakması için ne dedi?
Kim Milyoner Olmak İster'de 300 bin TL'lik Yeşilçam sorusu! "Hangisi Kemal Sunal ve Şener Şen'in birlikte rol aldıkları ilk filmdir?"
İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İsrail’de savaş karşıtı protestocular canlı yayını bastı: Gazze’den çekilin
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir "rüşvet ve casusluktan" alındı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
SON 95 yılın rekoru kırıldı: İstanbul'a sıcak dalgası daha kuvvetli döndü! Fırtına kapıda: MGM'den 8 il için sarı kodlu uyarı!
Oscar ödüllü oyuncu ilk kez açıkladı: Boşandığım gün Trump’tan çıkma teklifi aldım
Halit Yukay’ı arama çalışmalarında 6. gün! Şüpheli geminin kaptanı tutuklandı
Alaska’da Trump-Putin zirvesi! Zelenskiy’e davet gitmedi | Masada Donbas ve Kırım çıkmazı
Kara Kıta'da güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğan'ın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Şam yönetiminden SDG ile Paris konferansına rest: “Darbe” açıklamasıyla görüşmelerden çekildiler
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti