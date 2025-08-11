14 yaşında bir yıldız...

Adana'da babası İslam Gürbüz karate antrenörü olan Turna Gürbüz (14), küçük yaşta karateye merak salıp bu spora başladı. Babasıyla sürekli salonda karate antrenmanı yapan Gürbüz, 14 yaşında olmasına rağmen 200 maça çıkıp 150'den fazla madalya kazandı. Gürbüz, Denizli'de Türkiye birincisi, Sivas'ta Türkiye ikincisi, Montenegro'da Balkan Şampiyonu, İstanbul Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda üçüncü, Marmara Cup Karate Şampiyonası ikinci, Almanya Banzai Cup Karate Turnuvası ikinci, Kuşadası Open Karate Turnuvası'nda birinci, Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda ikinci ve çift kategorisinde birinci oldu.



'YAŞINDAN ÇOK MADALYASI VAR'

9 yıldır karate sporu yaptığını anlatan geleceğin yıldız sporcusu Turna Gürbüz, "Karate, beni mutlu eden bir spor olmasının yanı sıra, sevdiğim şeyi yaparak stresimi atmamı da sağlıyor. Bugüne kadar 200'den fazla müsabakaya katıldım ve 150'den fazla madalya kazandım. Bu başarıya, çok çalışarak ve emek harcayarak ulaştım. Şu anki hedefim, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada birinci olup bayrağımızı en yukarıya çıkarmak" dedi. Baba İslam Gürbüz, "Turna çok başarılı bir sporcu. Gittiği her yerde hem Adana'yı hem de ülkemizi gururlandırıyor" şeklinde konuştu.

İslam Gürbüz (Takvim.com.tr)



İslam Gürbüz, "Turna'nın karate yapmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

