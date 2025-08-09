PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında 6 şoföre tutuklama!

İstanbul'da Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi'nde şoför olarak çalışan 6 şüpheli, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

