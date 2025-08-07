Karnında dren hortumu kaldı

İstanbul'da yaşayan Ebru Arslan, geçen yıl Sultangazi'deki özel bir hastanede sezaryenle doğum yaptı. Ancak doğumdan 7 ay sonra şiddetli ağrılar çekmeye başladı. Soluğu tekrar hastanede aldı.



Doktorlar, Arslan'ın karnında ip unutulduğunu söyledi. Şikayetleri geçmeyen Arslan, farklı bir hastaneye gittiğinde karnındakinin ip değil 15 santimetrelik dren hortumu olduğunu öğrendi. Acilen ameliyata alınan kadının karnındaki hortum başarılı bir şekilde çıkarıldı. Ebru Arslan, ilk tedavi gördüğü hastaneye durumu anlatınca, "Ölmedin gelseydin hallederdik" şeklindeki yanıt aldı. Arslan, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



DREN NEDİR?

Dren, ameliyat sonrası vücutta biriken kan, sıvı veya havayı dışarı atmak için kullanılan ince bir tüptür. Kanı hortum aracılığıyla boşaltan dren, enfeksiyon durumlarında da kullanılır.