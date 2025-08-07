İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı. Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak. İŞGAL PLANININ KABİNEYE SUNACAK

İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına gitti. (AA) 1 MİLYON FİLİSTİNLİYİ GÜNEYE SÜRECEK

Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek. GAZZELİLER ZORLA ÇIKARILACAK

Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek. İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak. İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.