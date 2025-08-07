İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek

Son Dakika
Gazzelileri açlığa mahkum eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planı ortaya çıktı. Tel Aviv basınında yer alan habere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek. 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sıcak baktığı ve bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde onaylanması beklenen Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine ilişkin planın detayları İsrail basınına yansıdı.

Netanyahu başkanlığındaki Güvenlik Kabinesi, Gazze'nin tamamının işgaline ilişkin planı görüşmek için bu akşam toplanacak.

İşgal planının bu akşam Güvenlik Kabinesi'nde oylanması ve kabul edilmesi bekleniyor. İsrail basını, Netanyahu'nun sıcak baktığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da "yeşil ışık yaktığı" söylenen işgal planına ilişkin detayları paylaştı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, kısıtlı miktardaki una ulaşmak üzere Zikim'deki yardım dağıtım noktasına gitti. (AA)

Basındaki haberlere göre, işgal planı kapsamında ilk olarak Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yaşayan 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek.

Bölgedeki Filistinler sözde "tahliye emirleriyle" zorla çıkarıldıktan sonra Gazze kentine kara saldırısı başlatılacak ve işgal edilecek.

İşgal planı sırasında İsrailli esirlerin olabileceği düşünülen ve daha önce saldırı düzenlenmeyen Gazze'deki bazı bölgeler de hedef alınacak.

İsrail'in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle açlıkla mücadele eden Gazzelilerin içinde bulundukları durumu daha da çıkmaz hale getirecek işgal planının 4-5 ay sürmesi öngörülüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyona yakın Filistinli zorla bir kez daha yerinden edilirken, uluslararası tepkileri önlemek için bölgeye yapılacak yardımlar artırılacak.

Yardımlar konusunda Trump devreye girecek ve Gazze'de yardım dağıtım noktaları 4'ten 16'ya çıkarılacak ve en az 1 milyar dolarlık yardım açıklanacak.

Bu 1 milyar dolarlık yardım, ABD ve diğer ülkeler tarafından karşılanacak.

Yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip ve 2,3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze Şeridi'nin büyük kısmı işgal altında.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 88'i İsrail ordusunun işgali ve Filistinlileri zorla yerinden eden sözde "tahliye emirleri" altında yer alıyor.

İsrail'in saldırıları ve dayattığı kıtlıkla mücadele eden yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, Gazze'nin yalnızca yüzde 12'lik kısmına sıkışmış durumda.

