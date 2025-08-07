Son Dakika
İsrail hala yardım sokmuyor! Gazze’de 24 saatte 1’i çocuk 4 kişi daha açlıktan öldü

İsrail’in yardım girişlerini engellediği ve kıtlığı dayattığı Gazze’de açlıktan ölümler devam ediyor. Son 24 saatte 1’i çocuk 4 kişi daha açlıktan öldü. Gıda yetersizliği nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96’sı çocuk olmak üzere 197’ye yükseldi.

İsrail Gazze'ye yardım girişini engellemeye devam ederken 1'i çocuk 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında, AAGazze'de 5 aylık bebek açlık nedeniyle hayati tehlike altında, AA

24 SAATTE 4 KİŞİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 1'i çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 96'sı çocuk 197'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Bu çocukların her biri büyümeden öldürülen bir rüyadır. Her kurban dünyanın işlediği sessiz suçun bir tanığıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 16 aylık Muhammed Asfur isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, AAİsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 16 aylık Muhammed Asfur isimli çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti, AA

GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Alman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdilerAlman basını ileri gitti! Gazze’deki açlık krizini yalanlamak için AA muhabirini ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdiler

