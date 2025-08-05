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Engeline aldırmadı pek çok kupa ve madalya kazandı

Doğuştan sağ bacağı olmayan üniversiteli Recep Tula, yüzmede pek çok kupa ve madalya kazandı. Kürek sporuna da başladı. Engellileri spora teşvik etti.

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Engeline aldırmadı pek çok kupa ve madalya kazandı

İzmir Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olan ve doğuştan sağ bacağı olmayan Recep Tula (20), 3 yaşında doktorlarının tavsiyesi ve ailesinin desteği üzerine yüzme sporuyla ilgilenmeye başladı. 11 yaşında okul sporlarına katılan Tula, ilk derecesini 4. olarak elde etti. Daha sonra derecelerini geliştirerek, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve okulundaki yarışlarda 180'den fazla 1'incilik, madalya ve 3 kupa ile toplamda 278 çeşitli derece elde ederek çok sayıda kupa ve madalya aldı.

Doğuştan sağ bacağı olmayan üniversiteli Recep Tula, yüzmede pek çok kupa ve madalya kazandı. (Takvim.com.tr)Doğuştan sağ bacağı olmayan üniversiteli Recep Tula, yüzmede pek çok kupa ve madalya kazandı. (Takvim.com.tr)

'İKİSİNİ BİR ARADA YÜRÜTÜYORUM'
Uzun yıllardır yüzmeye gönül verdiğini belirten Tula, "Katıldığım yarışlarda son 6 yılda İstanbul Boğazı'nı, 5 yılda da Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçtim. Son katıldığım İstanbul Boğazı yarışında 4. oldum. Çanakkale yarışında ilk sene 3. daha sonra ise paralimpik genel klasmanda birinciliği elde ettim. Şu an 30 Ağustos'ta yeniden yarış var ona hazırlanıyorum" diye konuştu. Aynı zamanda 7 aydır kürek sporuyla da uğraştığını belirten Recep Tula, "Kürek milli takımı aday kadrosundayım ve çalışmalarıma devam ediyorum. 05.00 ile 17.00 idmanları yaptım. Kürek ve yüzmeyi bir arada yürütüyorum" dedi.

Engelli bireylerde ayrı bir hırs olduğuna dikkati çeken Recep Tula, "Bu hırs da kendi ayaklarının üzerinde durma isteğinden geliyor." dedi.

Recep Tula: 'Daha fazla insana örnek olmalıyım' dedim. Hedefim paralimpik oyunları görmek.

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