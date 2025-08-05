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Aile meclisinde alınan cani kararla hayatına son verildi!

Diyarbakır’da dayısının kızını kaçıran genç nedeniyle başlayan husumette, "aile meclisi" kararıyla Yasemin Budak öldürüldü. 3 kişi tutuklanırken, 2 şüpheli hala firari. Eşi, cinayetin çocuğunun gözü önünde işlendiğini söyledi.

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Aile meclisinde alınan cani kararla hayatına son verildi!

Diyarbakır'da İddiaya göre, genç bir erkeğin dayısının kızını kaçırması üzerine iki aile arasında husumet başladı. Husumetin büyümesiyle birlikte aile büyüklerinden oluşan bir "aile meclisi" kuruldu ve Yasemin Budak'ın öldürülmesi kararlaştırıldı. Genç kadın, akrabaları tarafından evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 3 kişi tutuklandı, 2 şüpheli, hala firari. Eşi Şenol Budak, "Firari zanlılar, hala yakalanmadı. Bu bir kadın cinayetidir. Çocuğumuzun gözü önünde öldürdüler" şeklinde konuştu.

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