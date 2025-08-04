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Gölet sonu oldu!

Denizli’de piknik yapmak için gölete giden İbrahim Kayaaslan, suya girdikten sonra çırpınmaya başladı. Eşi Saime Kayaaslan, yardım etmek için suya atladı ancak o da zor durumda kaldı. 4 saatlik aramanın ardından İbrahim Kayaaslan’ın cansız bedeni bulundu.

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Gölet sonu oldu!

Doğa , bu kez mutluluk değil acı getirdi. Genç çiftin piknik hayali geri dönüşü olmayan bir trajediyle son buldu. Acı olay, Denizli'de meydana geldi. İbrahim Kayaasla, eşi Saime Kayaaslan ile birlikte pikniğe gitti. İbrahim Kayaasla, sıcak havadan bunalarak suya girdi. İlk başta her şey normaldi. Fakat kısa bir süre sonra adam, panikle çırpınmaya başladı. Kenarda oturan Saime Kayaaslan, eşinin suda zorlandığını fark edince yardım etmek için yanına koştu. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Saime Kayaaslan, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Gölette yapılan aramada, 4 saat sonra İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı

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