Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü: İsrail bölge için tehdittir! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

BAŞKAN ERDOĞAN İLE ŞARA GÖRÜŞTÜ Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ahmed Şara ve Başkan Erdoğan (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Görüşmede İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

İSRAİL'İN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.