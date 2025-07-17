Başkan Erdoğan Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü: İsrail bölge için tehdittir! Başkan Erdoğan'a özel teşekkür

Filistin topraklarını işgalinin yanı sıra Lübnan ve İran'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, dün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılarla Genelkurmay Karargahı ve Başkanlık Binası'nı hedef aldı.
Dürzileri kışkırtan İsrail Süveyda'yı karıştırarak yeni bir iç savaşı harlamak istedi ancak Türkiye'nin arabuluculuğuyla ateşkes sağlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN İLE ŞARA GÖRÜŞTÜ
Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.
İSRAİL'İN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ
Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.
Erdoğan Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını belirtti.
Görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.