19 Mayıs sağlık ocağı açık mı? Hastaneler, eczaneler, poliklinikler açık mı kapalı mı?

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Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde, sağlık hizmetlerinin işleyişi merak konusu oldu. Bayramda herhangi bir sağlık ihtiyacı doğduğunda vatandaşlar, eczanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte sağlık sektöründe güncel çalışma saatleri...

(Takvim Foto Arşiv) Nöbetçi Eczaneler Görev Başında Olacak 19 Mayıs'ta tüm eczaneler resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak acil ilaç ihtiyacı olanlar için her il ve ilçede nöbetçi eczaneler açık kalacak. Bu eczaneler yalnızca acil durumlara müdahale edebilmek amacıyla hizmet verecek. Tatil bitiminde, 20 Mayıs Salı gününden itibaren tüm eczaneler rutin mesai düzenine geri dönecek. En yakın nöbetçi eczaneyi öğrenmek isteyen vatandaşlar Türkiye Eczacılar Birliği'nin resmi internet sitesinden veya e-Devlet üzerinden bilgi alabilir.