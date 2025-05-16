BM Uluslararası atom enerjisi ajansı tarafından ödül alan öğretmen!

Konya Ereğli'de görev yapan 42 yaşındaki Uzman Fen Bilimleri Öğretmeni Emine Kurt, Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Akademisi tarafından finanse edilen Avrupa Nükleer Eğitim Ağı (ENEN) tarafından STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) mükemmellik ödülüne layık görüldü.



Bu alanda Türkiye'den seçilen ilk öğretmen olma başarısını gösterdi. Avusturya'nın başkenti Viyana'da BM Uluslararası atom enerjisi ajansı tarafından verilen ödülü alan Kurt, "Orada Türk bayrağını görünce çok duygulandım. Hem benim hem de ülkem için büyük başarı. Çalışmalarımı aralıksız sürdüreceğim" dedi. Emine Kurt, "Türk bayrağını görünce duygulandım" dedi.

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