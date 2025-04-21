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CHP'den organize "Gazze" istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar

CHP, Gazze'yi istismar malzemesi haline getirip sokakları karıştırmak istedi. Tünel'den Taksim'e yürümek isteyen grubun esas derdinin Gazze olmadığı, dans edip şarkılar söyleyerek birdirbir oynadığı görüldü. Provokatif yürüyüşü CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın organize etmesi ve İmamoğlu'nun X paylaşımı organize Gazze istismarını açık etti. Nitekim bugün Filistin'i savunduğunu iddia eden İmamoğlu tutuklanmadan evvel İsrail olimpiyat kafilesine "İstanbul'da sizi korurum" diye teminat vermişti.

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Giriş Tarihi :20 Nisan 2025 , 10:21 Güncelleme Tarihi :21 Nisan 2025 , 09:36
CHP’den organize Gazze istismarı! Dertleri ne Filistin ne de soykırım... İmamoğlu için vals yapıp birdirbir oynadılar

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Yerli ve milli markalara "boykot" çağrısı yaparak İsrail menşeli ürünlere alan açan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden gelip "Hamas terör örgütüdür" diyen CHP, Gazze'deki soykırım üzerinden siyasi rant devşirdi.
Gazze mitinginde dans edip birdir bir oynadılar

"Gazze'de Soykırıma, Katliama, Tecrite Hayır" sloganıyla Tünel'den Taksim'e yürüyüş yapmak isteyen CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi.

CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi (Takvim.com.tr)CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi (Takvim.com.tr)

DERTLERİ GAZZE DEĞİL... DANS EDİP BİRDİRBİR OYNADILAR

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından organize edilen mitingin Gazze ile hiçbir alakası olmadığı, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu adına sokakları karıştırmak isteyen grubun attığı dans edip şarkılar söyleyerek birdirbir oynadığı görüldü.

Taksim'e geçişlerine izin verilmeyen sokak provokatörlerinin yaptığı oturma eylemine CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)İsrailli yetkili İmamoğlu'nu övdü: ʺÇok hoş bir adam, belagatli ve samimiʺ (Takvim.com.tr)

İMAMOĞLU'NUN FİLİSTİN MASKESİ... İSRAİL'E GÜVENLİK TEMİNATI VEREN BİZZAT KENDİSİ

Tutuklu Ekrem İmamoğlu ise "Filistin halkının hakkını savunmak insanlık görevidir. Ama iktidar, bunu savunanları dahi susturmayı tercih ediyor" şeklinde manipülatif bir paylaşım yaptı.

Nitekim tutuklanmadan önce İsrail'den övgü alan bizzat kendisi idi.

İmamoğlu, İsrail Olimpiyat Komitesi Başkanı Yael Arad'la görüşmüş, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları'nda İsrail takımına "güvenlik teminatı" vermişti.

Arad da İmamoğlu'na "İstanbul'a geleceğiz, oraya sağ salim varmamız için seni de ortağım olarak görüyorum" demişti.

CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi (Takvim.com.tr)CHP'liler Gazze'yi istismar malzemesi haline getirdi (Takvim.com.tr)


CHP SAMİMİYET SINAVINDAN KALDI

Bu yaşananlar sonrası CHP Gazze konusundaki samimiyet sınavından bir kez daha kaldı.

Özellikle Taksim - Tünel hattının yürüyüş güzergahı olarak seçilmesinin bir diğer nedeni ise CHP'nin 1 Mayıs hesabı. Buradaki yürüyüşe izin çıksaydı CHP "1 Mayıs'ta da Taksim'i açın" argümanına sığınıp sokakları yakıp yıkacaktı.

Destek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHPyi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sankiDestek yürüyüşü adı altında sokakları karıştırdılar! Aslı Baykal yine CHPyi yerden yere vurdu! Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki


BAYKAL'IN KIZI CHP'Yİ YERDEN YERE VURDU

Merhum CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da CHP'nin siyasi kazanım elde etme ve toplum vicdanını etkileyen konuyu istismar etme amacı güttüğünü söyledi.

Özgür Özel'e tepki gösteren Baykal, "Siyasi parti değil sokak kabadayısı sanki. Haracını istiyor ülkeden, imza attırarak fişlemeye çalıştığı vatandaşlardan. 560 milyar yetmemiş, ben bir 560 milyar daha almalıyım bunlardan diyor" şeklinde konuştu.

ʺCHP'nin Gazze'deki soykırımı kullanarak yaptığı bu ʺhırsızları savunmaʺ mitingidirʺʺCHP'nin Gazze'deki soykırımı kullanarak yaptığı bu ʺhırsızları savunmaʺ mitingidirʺ


CHP GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI KULLANARAK "HIRSIZ SAVUNMA" MİTİNGİ

Bir sosyal medya kullancısı ise "Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük siyasi namussuzluk, CHP'nin Gazze'deki soykırımı kullanarak yaptığı bu "hırsızları savunma" mitingidir. Gazzeli çocukların arkasına saklanıp "zıplamayan Tayyipçi" diye slogan attılar bugün. O çocukların ahı CHP'yi perişan edecek göreceksiniz" paylaşımıyla tepkisini dile getirdi.

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