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Lüks yaşamıyla dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında!

Beylikdüzü’ndeyken İmamoğlu’nun ekibinde yer alan Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, “İhaleye feset karıştırma” suçlamasıyla villada gözaltına alındı. Kapıyı bir diğer Başkan Yardımcısı Miniç açtı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Nisan 2025
Lüks yaşamıyla dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül gözaltında!

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İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklandığı "ihaleye fesat karıştırma" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde yapılan mal alımı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiası üzerine gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, karar üzerine Gül'ü Beylikdüzü'ndeki evinde gözaltına aldı.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunan Gül'ün, Haziran 2024'te Beykoz Belediye Başkanlığı'nda Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak göreve başladığı vurgulandı. Bu görevlendirmede İmamoğlu'nun baskı ve yönlendirmesinin olduğu iddiası ortaya atıldı. Gül'ün gözaltına alınması sırasında çok çarpıcı bir detay polis kamerasına yansıdı.

Polis ekibine kapıyı, Beykoz Belediyesi'nde adı sık sık skandallara karışan Başkan Yardımcısı Bilgehan Murat Miniç açtı. Miniç'in bir kültür merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı.

BEYLİKDÜZÜ BEYKOZ HATTI
Gazeteci /Yazar Emre Erciş ve Ankara Kuşu gibi yüksek takipçili hesapların Gül hakkındaki yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gül'ün, aylık 5 bin dolarlık (yaklaşık 180 bin TL) lüks bir konutta yaşadığı vurgulandı.

Gül'ün lüks bir araca bindiği ve bu aracın kardeşinin adına kayıtlı olduğu iddiası ortaya atıldı. Gül'ün, Beylikdüzü'nde İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde "ihaleye fesat karıştırma" suçundan birlikte yargılandıkları da hatırlatıldı.
EMİR SOMER - MUSTAFA BAKIRHAN

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