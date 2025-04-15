Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı! Evinde arama yapılıyor

CHP'li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında "İhaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.Bilindiği üzere Fidan Gül, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alıyor.3 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.İddianamede, 29 Aralık 2015'teihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede,ifadesine yer verildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN