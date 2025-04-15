Son dakika: CHP’li Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı! Evinde arama yapılıyor

Gül'ün evinde ve belediyedeki makam odasında arama yapılıyor.
İMAMOĞLU İLE AYNI DAVANIN SANIĞI
Bilindiği üzere Fidan Gül, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yargılandığı davanın sanıkları arasında yer alıyor.
3 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.
İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anlatılıyor.
KAMU ZARARINA NEDEN OLDULAR
Beylikdüzü Belediye Başkanlığınca yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar, ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsünü haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.