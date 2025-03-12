Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir.



AB'YE TARİHİ ÇAĞRI: İRTİFA KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ ŞART



Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ele aldık. Tam üyeliğin stratejik hedefimizin olduğunu vurguluyoruz. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. (AA)

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI



Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.

Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz.

TUSK'TAN UKRAYNA-RUSYA TEKLİFİ



Başkan Erdoğan ile görüşen Polonya Başbakanı Tusk, "Türkiye'nin bu (Rusya-Ukrayna) barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti.