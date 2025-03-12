Başkan Erdoğan’dan Donald Tusk’la ortak basın toplantısında önemli açıklamalar! Polonya ile ticaret hedefi 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk Külliye'deki ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Polonya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk Külliye'deki ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan önümüzdeki günlerde Polonya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Türkiye-Polonya ilişkilerimizi güçlendirme adımlarını teyit ettik. Önümüzdeki günlerde Polonya'ya gideceğim.
POLONYA İLE TİCARETTE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
12 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi daha da ileri taşımaya kararlıyız. Yeni ticaret hacmi olarak 15 milyar doları tespit ettik.
Türkiye ve Polonya, NATO'nun Avrupa'daki en büyük iki kara ordusuna komuta eden, ittifakın doğu ve güney kanatlarında konumlanan iki kilit müttefiktir.
AB'YE TARİHİ ÇAĞRI: İRTİFA KAYBINI ÖNLEMEK İÇİN TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİ ŞART
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini ele aldık. Tam üyeliğin stratejik hedefimizin olduğunu vurguluyoruz. Avrupa Birliği güç ve irtifa kaybının önüne geçmek, hatta tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye'nin tam üyeliğiyle başarabilir.
UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI
Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesini olumlu buluyoruz. Rusya'nın da yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Son gelişme Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız.
Bölgemiz savaşa, çatışmaya ve gözyaşına doymuştur. Ümidimiz, bölgemizin huzura ve istikrara kavuşmasıdır. Türkiye olarak bunun için çalışmaya devam edeceğiz.
TUSK'TAN UKRAYNA-RUSYA TEKLİFİ
Başkan Erdoğan ile görüşen Polonya Başbakanı Tusk, "Türkiye'nin bu (Rusya-Ukrayna) barış sürecinin başlatılması için aktif rol oynamasını teklif ettim" dedi.
RESMİ TÖRENLE KARŞILADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti.
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağında açı ayarlı dizlik bulunduğu görülen Tusk'a, Başkan Erdoğan, merdivenlerden çıkarken koluna girerek destek verdi.
Başkan Erdoğan ile Tusk, Türk ve Polonya bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.
Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.