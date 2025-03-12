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Başkan Erdoğan Filistinliler ile Kardeşlik İftarı’na katıldı! İsrail’e tepki yağdırdı: Ağzı süt kokan bebekleri katlettiler...

İsrail’in saldırılarında yaralanan resim öğretmeni Sondos Zaqqut ve kardeşi Hiba Zaqqut, Türkiye’de hayata sarıldı. İki kardeş, dün akşamki iftarda, Başkan Erdoğan’la bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Mart 2025
Başkan Erdoğan Filistinliler ile Kardeşlik İftarı’na katıldı! İsrail’e tepki yağdırdı: Ağzı süt kokan bebekleri katlettiler...

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Başkan Erdoğan İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlar insanlık tarihine utanç lekesi olarak kazınmıştır. 61 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu.Ağzı süt kokan bebekleri katletmekten sadistçe bir keyif alan bir cinnet haline maruz kaldık. Filistin'de 2. Nekbe projeleri kesinlikle kabul edilemez.

KAZANAN SURİYE OLACAK
Erdoğan, "İmzalanan mutabakatın kesintisiz uygulanması, Suriye'nin huzuruna hizmet edecektir" diye konuştu.

İsrail, Gazze'de 50 binin üzerinde kişiyi katletti. Yüzbini aşkın kişi de hastanelerde adeta ölümle pençeleşti. Evleri bombalanan resim öğretmeni Sondos Zaqqut ve Hiba Zaqqut kardeşler de yaralı halde Türkiye'ye getirildi. Ankara'da tedavi edildi.

İki kardeş, dün akşam Beştepe'de katıldıkları iftar programında Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a üzerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Filistin haritasının olduğu yağlıboya resmi hediye etti.

Zaqqut, "Eğer hala Gazze'de kalsaydık sakat kalabilir, ya da ölebilirdik. Başkan Erdoğan'a ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bunun karşılığını hiçbir şekilde veremeyiz. İlk geldiğimiz zaman da Başkan Erdoğan ile görüşmüştük. Sanki bizim bir abimizdi. Bizim ve Gazze'de yaşayan insanların taleplerini dinledi" dedi.

Sondos Zaqqut ise "Ben öğretmenim. Ailemin çoğunu kaybettim. Ben de bir gözümü, bir elimi ve bir ayağımı kaybettiğim. Ama hayata burada yeniden başladım" sözlerini kaydetti. MEHMET FAHRİ ÖZKAN

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