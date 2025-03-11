Başkan Erdoğan İsrail'in katlettiği Rim ve dedesini hatırlattı: "Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük"

Al kanlarıyla toprağı sulayan şehitlerden bir tanesinin de henüz üç yaşındaki Rim isimli çocuk olduğunu hatırlatan Erdoğan, Halid Nebhan Ebu Diya'nın Rim'in gözlerinin içini öperek "Sen ruhumun ruhusun" sözleriyle torununu toprağa verdiğini hatırlattı.

FİLİSTİN'İ DAİMA RUHUMUZUN RUHU OLARAK GÖRDÜK

Ebu Diya'nın da geçen yıl aralıkta İsrail saldırısında şehit düştüğünü anımsatan Erdoğan, nice dedenin torunsuz, nice torun dedesiz, nice çocuğun annesiz ve babasız kaldığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ebu Diya nasıl torunu Rim'i ruhunun ruhu olarak gördüyse, onu nasıl sevgiyle, şefkatle, merhametle bağrına bastıysa biz de Filistin'i daima ruhumuzun ruhu olarak gördük. Filistinli kardeşlerimizi canımızın canı olarak bildik. Dört asır boyunca aynı çatı altında kader birliği yaptığımız Filistinli kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Kudüs'ten Hayfa'ya, Safed'ten Yafa'ya, Nablus'tan Akka'ya, Kenan ilinin her bir köşesinde ortak tarihimizin, dostluğumuzun, dayanışmamızın, kardeşliğimizin izleri vardır.

Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bizim gönül birliğimiz Filistin'in caddelerine, sokaklarına, camilerine, hanlarına, çarşılarına, çeşmelerine nakledilmiştir. Bakınız Mescid-i Aksa'nın Babil Silsile Kapısı'ndan çıkıp dosdoğru ilerlediğinizde sahada göreceğiniz ilk caddenin adı el-Hakkari'dir. Bu cadde ismini Selahaddin Eyyubi'nin komutasında Kudüs'ün fethine katılan ve fetihten sonra buraya yerleşen Hakkarili süvarilerden almıştır. Bugün Yafa'nın tam ortasında tüm ihtişamı ile yükselen Osmanlı Hükümet Sarayı ve daha pek çok eser Filistin'le aramızdaki ortak geçmişin vücut bulmuş sembolleridir. Filistin topraklarının tamamında hemen her bir metrekaresinde ezeli ve ebedi kardeşliğimizin nişaneleri, mühürleri vardır."