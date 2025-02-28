Diyanet, Bolu 2025 Ramazan ayı imsakiye takvimini açıklandı. Bu takvimde sahur vakti, iftar saati ve teravih namazı vakitleri yer alıyor. Günlük ezan saatleri, bu takvim ile takip ediliyor. Peki Bolu'da iftar, sahur ve teravih namaz saati ne zaman? İşte Bolu imsakiyesi…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BOLU'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Bolu'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:57'dir.
Bolu'da 2025 yılı Ramazan takvimine göre sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye aracılığıyla ilan edilmektedir. İmsak saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
2025 BOLU İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BOLU'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Bolu'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:51'de gerçekleşecek.
Bolu'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan ayı haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.
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