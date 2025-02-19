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Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 20-21 Şubat iptal edilen seferler listesi

İstanbul'da 20-21Şubat günü vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği, şehir hatlarını kullanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerde değişiklikler yapıldı.

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Giriş Tarihi :19 Şubat 2025 , 18:31 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 18:31
Vapur seferleri iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO 20-21 Şubat iptal edilen seferler listesi

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    İstanbul'da vapur seferlerini kullanmayı planlayan vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptallerin olup olmadığını merak ediyor. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı hatlarda sefer değişiklikleri ve iptaller yaşandı. Özellikle İstanbul Boğazı'ndaki yoğun rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulması dikkat çekti.

    İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

    İstanbul Boğazı'nda etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Bu gelişme sonrası vapur seferlerinin akıbeti merak konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattının Moda uğramasının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği bildirildi.

    Bunun yanı sıra, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı, Üsküdar-Aşiyan Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı, Anadolu Kavağı-Üsküdar Hattı, Çengelköy-İstinye Ring Hattı, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü Hattı, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş Hattı ve Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Hattı'ndaki seferler de ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

    20-21 ŞUBAT VAPURLAR ÇALIŞACAK MI?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 20-21 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi günü yer yer kuvvetli olacağı, Pazar öğle saatlerine kadar sürebileceği tahmin ediliyor. Bu durum, şehir içi ulaşımı olumsuz etkileyebilir ve vapur seferlerinde yeni iptaller yaşanabilir.

    Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 20-21 Şubat için kesin bir iptal duyurusu yapılmadı. Ancak, hava koşullarına bağlı olarak ek iptaller ya da sefer düzenlemeleri olabilir.

    METEOROLOJİ'DEN KAR VE BUZLANMA UYARISI

    Meteoroloji uzmanları, İstanbul'da 20-21 Şubat tarihlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti. Kar yağışına bağlı olarak buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Özellikle deniz ulaşımında yaşanabilecek iptaller için yolcuların, sefer öncesinde ilgili kurumların resmi duyurularını takip etmeleri önem arz ediyor.

    İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

    İstanbul'daki vapur ve deniz otobüsü seferleriyle ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için aşağıdaki kaynakları takip edebilirsiniz:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Resmi Web Sitesi: sehirhatlari.istanbul

    İDO Resmi Web Sitesi: www.ido.com.tr

    BUDO Resmi Web Sitesi: www.burulas.com.tr

    Hava koşullarının seferlerde yol açabileceği değişiklikler nedeniyle, vatandaşların resmi açıklamaları takip ederek planlarını yapmaları önerilmektedir.

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