Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Saat 16.50'de başlayan kabine toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan konuşma yapıyor...

Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Gidecek daha çok yolumuz var. Önümüze çıkan engeller ne kadar çetrefilli olursa olsun, her birini aşacak kuvvete sahibiz. Artan tehditler karşısında ülkemizin hak, hukuk ve menfaatlerini muhafaza ediyoruz. 22 yıldır bize istikamet çizen milletimizin ne dediğine bakıyoruz. Sahte ve sakat gündemlere takılmıyoruz. Hayat nehrinde bulanmadan, donmadan akarken 2 günü birbirine eşit olan günlerin ziyanda olduğunu biliyoruz.

Dünya ve insanlık tarihine yön veren hadiselerin gerçekleştiği bölgelerin merkezinde Türkiye var, bütün süreçleri titizlikle yönetiyoruz. Bölgesel olaylar Türkiye'yi etkiliyor. Bir an olsun gardımızı düşürmemeli, rehavete kapılmamalıyız.

Milletimizi mahcup etmedik, milletimize hiçbir zaman mahcup olmadık. Türkiye'yi her alanda büyütmeye devam edeceğiz. Pek çok konuyu ele aldığımız bir kabine toplantımızı daha tamamladık.

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASI

Geçen haftaki kabine toplantımızı Bolu Kartalkaya'daki yangının derin üzüntüsünü yaşadığımız bir atmosferde gerçekleştirdik. Vefat eden 78 kardeşimizin her birine bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yangından yaralı olarak kurtulan 51 kardeşimizden tedavileri devam eden iki vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyorum. Sorumluların hepsinin yargıya hesap vermesi ve adaletin tesellisi için gereken neyse yapıyoruz ve yapacağız. Meclisimizde kurulması kararlaştırılan araştırma komisyonu da bu sürece katkı verecek. Yangından sonra görevlendirmesi yapılan başmüfettişlerimiz raporlarını tamamlıyor.

Şunu tekrar açık açık belirtmek durumundayım. Bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek, yangın tedbirlerini harcamayan açgözlüler başta olmak üzere hatası kusuru ihmali veya yanlışı olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Kaybettiğimiz canlarla canımız yandı yüreğimiz yandı, ihmali olanların da adalet önünde canının yanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Turizm sektörümüzün de mücadele konusunda artık elini değil, tüm vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp daha fazla para kazanırken güvenliğe, konfora ve hizmete daha az yatırım yapamazsınız. İnsan hayatına ve onuruna gerekli değeri vermeyen bir anlayışın turizm sektöründe asla başarı şansı yoktur. Sektörün sağlıklı büyüyebilmesi için çürükleri ayıklaması tercihten öte zaruret haline almıştır. Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin de gereken dersi çıkaracaklarını inanıyorum.

"SAĞLIK SİSTEMİNİ GÜNCELLİYOR, EKSİKLERİNİ GİDERİYORUZ"

Bizden önce imtiyazlı bir kesim dışında halkımızın çoğu için nitelikli sağlık hizmeti almak ciddi bir problemdi. Bu sistemi son 22 yılda attığımız adımlarla eski Türkiye'nin kötü bir hatırası olarak geride bıraktık. Bunun yerine ulaşılabilirlik ve hizmet standardı açısından dünyada örnek gösterilen bir sistemi milletimizin istifadesine sunduk. İhtiyaçlara göre sağlık sistemini güncelliyor, eksiklerini gideriyoruz. Sağlık modelimizde vatandaşlarımızın sağlık hizmetine eriştiği ilk kapı aile hekimlerimiz olacak. Doktorlarımızın her bir vatandaşımıza daha fazla vakit ayırabilmesi için de yeni uygulamaları devreye alıyoruz. Aile hekimlerimizi hastane randevu sistemine entegre ediyoruz. Hastanelerimizde aile hekimlerimiz için randevu kontenjanları ayırdık. Kronik hastalığa sahip vatandaşlarımızın raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastanelere gitme zorunluluğunu kaldırdık. Artık bu ilaçları aile hekimleri yazabilecek.

Detaylar geliyor...

KARTALKAYA'DAKİ YANGIN FACİASI

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin soruşturma genişliyor. Kabine toplantısında yangının nedenleri ve soruşturma süreci ele alınacak. Böyle bir facianın bir daha yaşanmaması için atılacak adımlar da masada olacak.