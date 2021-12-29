Bugün Milli Piyango sorgulama; Milli Piyango yılbaşı bilet sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar ise bilet almaya devam ediyor. 600 milyon TL olarak açıklanan büyük ikramiyeyi ve diğer çekiliş sonuçları ise 31 Aralık gecesi yapılacak çekiliş sonrasında öğrenilebilecek. Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden vatandaşların kolayca sonuçları öğrenmesi sağlanacak. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekişi sonuçları öğrenme ve Milli Piyango tam sıralı liste sonuçları...

600 Milyon TL'lik Rekor İkramiye

Bu yılki çekilişte dağıtım garantili olarak sunulacak 600 milyon TL'lik ikramiye, şanslı bir ya da birden fazla kişiye eşit olarak paylaştırılacak. Yılbaşı özel çekilişinin toplam ikramiye tutarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olması bekleniyor. Bu büyük çekiliş, Milli Piyango severler için oldukça heyecan verici bir fırsat sunuyor.

Çekiliş Başlangıç Saati ve Detaylar

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2024 tarihinde, saat 17:30'da başlayacak. Çekiliş, her yıl olduğu gibi büyük bir ilgiyle izlenecek ve toplamda 600 milyon TL'lik rekor ikramiye, payına bakılmaksızın, ikramiye kazanan biletler arasında eşit olarak dağıtılacak. Çekiliş sonuçları, her yıl olduğu gibi Milli Piyango'nun internet sitesi ve online mobil uygulamasından da takip edilebilecek.