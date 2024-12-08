Aşağılığın iddianamesi hazır! 6 yaşındaki Şirin’in katili için ceza belli oldu

Şişili'deki Feriköy Mezarlığı'nda 31 Ekim'de 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından dava açıldı. İddianamede, sanığın çocuğun ağzına tıkadığı eşarbı çıkartarak boynuna doladığı ve küçük kızı öldürdüğü tespitine yer verildi. Onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanığın yargılanmasına 9 Ocak'ta başlanacak.