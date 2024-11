HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Yarına dikkat! Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek | İstanbul’da hava nasıl?

Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken hava sıcaklıkları bir anda düştü. Özellikle dün akşamüstü saatlerinde İstanbul'daki yağış ile birlikte sıcaklık 9 derecelere indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'u yağışla uyarırken Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yarına dikkat çekti.

YARINA DİKKAT! 5 DERECE DAHA DÜŞECEK!

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi yağışlı, Yağışlar; İzmir, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli su baskını yapabilir. Yarın sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derece düşecek. Hafta sonu yağış alanı genişleyecek doğu Anadolu'ya kar gelir.

İstanbul bugün akşam yağmurlu 17 C. Yarın ve hafta sonu yağmurlu sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. İzmir öğleden sonra yağmurlu 21 C, akşam ve gece yağmur şiddetli su baskını yapabilir. Ankara gece yağmurlu 14 C. Antalya 25 hafta sonu kuvvetli yağmurlu 20 C"