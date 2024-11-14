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HAVA DURUMU | Meteoroloji'den yeni uyarı! Yarına dikkat! Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek | İstanbul'da hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü “Bugün hava nasıl olacak” sorusunun yanıtını verdi. Dün akşamüstü saatlerindeki yağışın bugün akşamüstü yeniden başlaması öngörülüyor. Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen hava sıcaklıklarının yarından itibaren 5 derece daha düşeceğini söyledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:08 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 16:19
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den yeni uyarı! Yarına dikkat! Sıcaklıklar 5 derece daha düşecek | İstanbul’da hava nasıl?

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Kasım ayının ortalarına doğru yaklaşırken hava sıcaklıkları bir anda düştü. Özellikle dün akşamüstü saatlerinde İstanbul'daki yağış ile birlikte sıcaklık 9 derecelere indi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de İstanbul'u yağışla uyarırken Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen yarına dikkat çekti.

YARINA DİKKAT! 5 DERECE DAHA DÜŞECEK!
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen:

"Bugün Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi yağışlı, Yağışlar; İzmir, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli su baskını yapabilir. Yarın sıcaklıklar tüm Türkiye'de 4-5 derece düşecek. Hafta sonu yağış alanı genişleyecek doğu Anadolu'ya kar gelir.

İstanbul bugün akşam yağmurlu 17 C. Yarın ve hafta sonu yağmurlu sıcaklık 12 dereceye kadar düşecek. İzmir öğleden sonra yağmurlu 21 C, akşam ve gece yağmur şiddetli su baskını yapabilir. Ankara gece yağmurlu 14 C. Antalya 25 hafta sonu kuvvetli yağmurlu 20 C"

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR, 21°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 25°C

Parçalı bulutlu

HATAY, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece kuzey ve batısı sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 16°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 16°C

Parçalı bulutlu

KONYA, 16°C

Parçalı bulutlu

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 17°C

Parçalı bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM, 7°C

Az bulutlu

KARS, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 15°C

Az bulutlu

VAN, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

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