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Akılalmaz karar: Hamile kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanık tahliye edildi!

Manisa’nın Akhisar ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanığa hakaret suçunda 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz Akman adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024
Akılalmaz karar: Hamile kadını sokak ortasında öldüresiye döven sanık tahliye edildi!

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Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, 16 Ağustos'ta Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşandı. 18 suç kaydı bulunan Yılmaz Akman (37), birlikte yaşadığı Sude Naz Atak'la (19) sokak ortasında tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan Akman, eline aldığı metal fırça kadını öldüresiye saldırdı. Şiddet dakikalarca etraftaki şahıslar tarafından izlendi. Sude Naz Atak'ın küçük çocuğu da şiddeti izlemek zorunda kaldı. Şiddete dayanamayan yaşlı erkek en sonunda duruma müdahale etti. Bundan cesaret alan diğer erkekler de Yılmaz Akman'ı dövmeye çalıştı. Sude Naz Atak, "Hamileyim yardım edin" diyen kadının yardım çığlıklarına rağmen tek bir yardım eli uzatılmaması kamuoyunda büyük tepki topladı. Akhisar 4. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilen ikinci duruşmada tanık beyanları dinlendi.

BİR ANLIK SİNİRLE YAŞANMIŞ!
Tanıklardan Erkan Çiftçi, Sude Naz'ın yardım isteyerek çay ocağındaki müşterilerin yanına geldiğini ardından Yılmaz Akman'ın gelerek Sude Naz'ı darp ettiğini söyledi. İşlediği suçu kabul eden Yılmaz Akman, bir sinirle olayın meydana geldiğini ve tahliyesini istedi. Hakkında 6.5 yıl hapis cezası istenen vicdansız adam Yılmaz Akman'a hakaret suçundan 9 ay 15 gün, kasten yaralama suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Cani adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atak, tekrardan ölüm korkusu yaşamaya başladı.

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