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TFF'de büyük skandal! İkisininde kariyeri bitti

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, cinsel ilişki görüntüleri ortaya çıkan erkek gözlemci ile kadın hakeme ömür boyu men cezası verildiğini açıkladı. Bu kararla birlikte, ilgili kişilerin lisanslarının iptali de onaylandı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
TFF’de büyük skandal! İkisininde kariyeri bitti

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Tahkim kurulu, erkek gözlemci O.E ile kadın hakem E.K.'ye disiplin kurulları tarafından verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezalarını oybirliği ile onadı. Ajansspor'dan Atilla Türker'in haberine göre; Erkek gözlemci ile kadın hakemin yazılı savunmalarını değerlendiren Tahkim Kurulu, porno niteliğindeki ilgili videoyu da izledi. Tahkim Kurulu'nun almış olduğu bu karar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde de duyuruldu.

'İTİBARIM YERLE BİR OLDU'

Gözlemci O.E., Tahkim Kurulu'na yaptığı savunmada "MHK talimatlarında bildiğim kadarıyla hakemlerin birbiriyle gönül ilişkisine girmelerine engel bir durum söz konusu değildir. Ailemin, sosyal çevremin ve hakem camiasının gözündeki itibarım yerle bir olmuştur" dedi. 24 yaşındaki kadın hakem E.K. ise savunmasında "Hesaplar 15-16 yaşındaki çocuklar tarafından yönetilmektedir." diye konuştu. O.E.'nin gözlemcilik, E.K.'nin de hakemlik hayatı bitti.

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