Yeni modeli görücüye çıktı: Togg T10F'in ismindeki "F" harfi nereden geliyor?

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T10F'in ismindeki gizem

Yeni model T10F olarak adlandırıldı ve bu durum izleyenlerde merak uyandırdı. Önceden duyurulan sedan modelin T10S olarak tanıtılması T10F'in ismini sorgulatmıştı. Peki, "F" harfi neyi ifade ediyor? Togg'un T10F modelindeki "F" harfi fastback kasa tipinden geliyor. Bu model sedan görünümüne sahip olsa da tam anlamıyla bir sedan olarak sınıflandırılmıyor. T10F fastback tasarımıyla daha dinamik ve sportif bir profile sahip. Bu tür araçlar arka kısımlarındaki eğimle dikkat çekiyor ve sedan ile coupe arasında bir geçiş oluşturuyor.