Yeni modeli görücüye çıktı: Togg T10F'in ismindeki "F" harfi nereden geliyor?

2023'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olan T10X'in arkasındaki Togg bu yıl dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te dikkatleri üstüne topladı. Şirket CEO Gürcan Karakaş'ın gerçekleştirdiği sunumda yeni fastback modelini tanıttı.
2023'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil olan T10X'in arkasındaki Togg bu yıl dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES'te dikkatleri üstüne topladı. Şirket CEO Gürcan Karakaş'ın gerçekleştirdiği sunumda yeni fastback modelini tanıttı.
T10F'in ismindeki gizem
Yeni model T10F olarak adlandırıldı ve bu durum izleyenlerde merak uyandırdı. Önceden duyurulan sedan modelin T10S olarak tanıtılması T10F'in ismini sorgulatmıştı. Peki, "F" harfi neyi ifade ediyor? Togg'un T10F modelindeki "F" harfi fastback kasa tipinden geliyor. Bu model sedan görünümüne sahip olsa da tam anlamıyla bir sedan olarak sınıflandırılmıyor. T10F fastback tasarımıyla daha dinamik ve sportif bir profile sahip. Bu tür araçlar arka kısımlarındaki eğimle dikkat çekiyor ve sedan ile coupe arasında bir geçiş oluşturuyor.
Neden böyle bir tasarım tercih edildi?
Başlangıçta Togg'un ikinci modelinin sedan olması planlanmıştı. Ancak şirket fastback tasarımına geçiş yapma kararı aldı. Gazeteci Emre Özpeynirci'nin bildirdiğine göre bu değişikliğin nedeni fastback araçların son dönemdeki artan popülaritesi. Togg tüketici taleplerini göz önünde bulundurarak tasarımını sedandan fastback'e yönlendirdi.
Yenilikçi bir yaklaşım benimseniyor
Togg'un T10F modeli markanın yenilikçi yaklaşımını ve otomotiv dünyasındaki değişimlere uyum sağlama yeteneğini gözler önüne seriyor. Fastback tasarımı ile dikkat çeken T10F gelecekteki elektrikli araç piyasasına önemli katkılar sunacak.