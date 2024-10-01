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Adams’ı otelinde ağırlamakla suçlanan Demet Sabancı Çetindoğan'dan sert açıklama

ABD medyası, Türkevi inşaatı için New York Belediye Başkanı Eric Adams’a rüşvet verildiği yalanını attı. Türk iş insanlarını hedef aldı. Adams’ı otelinde ağırlamakla suçlanan Demet Sabancı Çetindoğan ise sert bir açıklama yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ekim 2024
Adams’ı otelinde ağırlamakla suçlanan Demet Sabancı Çetindoğan’dan sert açıklama

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ABD medyası, Türkevi inşaatı için New York Belediye Başkanı Eric Adams'a rüşvet verildiği yalanını attı. Türk iş insanlarını hedef aldı. Adams'ı otelinde ağırlamakla suçlanan Demet Sabancı Çetindoğan ise sert bir açıklama yaptı:

New York'ta 28 Mart 2016'da BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "İpek Yolu" konulu sempozyuma davet edildim. Davete Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ile gittim. Toplantıda o sırada Brooklyn Belediye Başkanı olan Eric Adams ile tanıştım.

2017'de ise Mozaik Yolu projesi kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı ile ABD'ye gittim. Adams ve davetlilerle Brooklyn Müzesi'ni gezdim. 2019'da İstanbul'a gelen Belediye Başkanı'na Türk misafirperverliğini göstermek amacıyla sadece upgrade (indirim) uyguladım. Belediye Başkanı ile bütün ilişkim daha önce başka birçok üst düzey kişilerle de olduğu gibi Türk konukseverliğini göstermekten ibarettir.

ADAMS'TAN KARŞI DAVA GELİYOR
Erics Adams iddiaları kabul etmedi. Karşı dava açacağı öğrenildi.

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