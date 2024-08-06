Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’deki soykırım yeni Srebrenitsa! Batı’da korkunç bir ikiyüzlülük var

Fidan, "Yıllar sonra Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bilahare de Birleşmiş Milletler, Srebrenitsa'da yapılanın bir soykırım olduğunu tescil etti. Srebrenitsa şehitlerini bu vesileyle tekrar rahmetle anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Böyle bir acının bir daha yaşanmayacağı söyleniyordu." ifadesini kullandı.

SREBRENİTSA'DAKİ SOYKIRIM, İNSANLIK TARİHİNE BİR KARA LEKE OLARAK GEÇTİ Avrupa'nın göbeğinde, 29 yıl önce "korkunç bir kıyım" yaşandığını söyleyen Fidan, "Srebrenitsa'daki soykırım, insanlık tarihine bir kara leke olarak geçti." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ SREBRENİTSA ! "Gazze'de yeni bir Srebrenitsa ile karşı karşıyayız. Başta Avrupa olmak üzere Batı yine yanlış safta yer alıyor." i fadesini kullanan Fidan, Gazze'deki katliamın faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

BATI'YA SERT TEPKİ: "KORKUNÇ BİR İKİYÜZLÜLÜK"

Bakan Fidan, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere Batı ülkelerinin İsrail konusundaki duruşlarına ilişkin, "Genel itibarıyla korkunç bir ikiyüzlülük var. Batı, Ukrayna'daki işgali suç sayıyor. İsrail'in Filistin'i işgalini ise sanki doğal ve meşru bir şeymiş gibi görüyor. Ukrayna'da halkı direnişe teşvik edenler, Filistinlilerin direnişini suç sayıyorlar. Ukrayna'da direnişi, Filistin'de ise kayıtsız şartsız işgalciyi destekliyorlar." dedi.

Fidan, Gazze'de soykırıma varan katliamların yapıldığı bu süreçte bile Batı'nın İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının sürdüğünün görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Batı kamuoyu Gazze'deki katliama tepki gösterirken, hükümetler genelde sınıfta kaldı. Böyle bir ortamda İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya gibi ülkelerin katliama karşı çıkmaları, Filistin devletini tanımaları elbette çok kıymetli. Bu ilkeli duruşun, diğer Batı ülkelerine de ilham kaynağı olmasını diliyorum."

Fidan, Türkiye'nin Filistin coğrafyasında iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin tanınması, bölgesel barış ve güvenliğin temini için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını kaydetti.