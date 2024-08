Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Gazze’deki soykırım yeni Srebrenitsa! Batı’da korkunç bir ikiyüzlülük var

FETÖ'YLE MÜCADELEDE ORTAK TAVIR Fidan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balkanlarda aktif olmasına ilişkin, "FETÖ, kendisine her surette güç devşirmeyi esas alan, bu konuda her yolu mübah sayarak casusluk faaliyetleri de yapan bir terör örgütüdür. Örgütün karanlık boyutları, 2012'den itibaren iyice ifşa olmaya başladı." dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN

Darbe girişiminin FETÖ'nün ne denli tehlikeli ve organize bir yapı olduğunu tüm dünyaya gösterdiğine dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu örgüt, faaliyet gösterdiği her ülke için ciddi bir tehdit oluşturan organize bir suç şebekesidir. Bu Balkanlar için de geçerlidir. FETÖ, bulunduğu ülkelerde kendini eğitim ve sivil toplum kuruluşları adı altında yürüttüğü faaliyetlerin ardına gizlemeye çalışıyor. Buna aldanmamak lazım. Bu örgüt, kendini güçlendirme adına, kara para aklama dahil her türlü organize suça başvurabiliyor. Biz muhataplarımızı sürekli uyarıyoruz. Balkanlar'da da bu örgüte karşı ortak mücadele, istihbarat paylaşımı eşliğinde giderek güçleniyor. FETÖ'nün Balkanlar'daki varlığını sona erdirmek ve bu yapının bölgede yarattığı tehditleri bertaraf etmek için her türlü adımı atmaya devam edeceğiz."

"İKİLİ İLİŞKİLERDE BİZ HER ZAMAN KARDEŞLİK, DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDE HAREKET EDİYORUZ"

Bakan Fidan, Bosna Hersek'i eski görevleri esnasında defalarca ziyaret ettiğini hatırlatarak, bakanlık dönemi boyunca da Bosna Hersekli muhataplarıyla görüştüğünü, mevkidaşı Elmedin Konakoviç'i 2023'te ikili ziyaret çerçevesinde Ankara'da ağırladığını anımsattı.