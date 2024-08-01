Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Haniye’ye yönelik kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en son 20 Nisan 2024'te İstanbul'da bir araya geldiği HAMAS lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu şehit edilmesi üzerine sert bir açıklama yaptı. Sosyal Medya hesabında "Haniye'ye yönelik gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin davasını, Gazze'nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, moralini bozmaya yönelik bir alçaklıktır. Daha önce Şeyh Yasin'e, Abdülaziz El Rantisi'ye ve daha pek çok Gazzeli siyasi isme yapılan menfur saldırıların amacı ne ise Heniye kardeşime yönelik düzenlenen suikastın amacı da odur. Ancak siyonist barbarlık emellerine yine ulaşamayacaktır" ifadesini kullandı.

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