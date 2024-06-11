Tarihi ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ne iade-i ziyarette bulunacak. Kritik görüşmede, tıpkı 2 Mayıs'ta olduğu AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan da hazır bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı forsunun da kullanılacağı buluşmada en önemli gündem maddesinin yeni anayasa tartışmaları olması bekleniyor. Özel'in ise birebir görüşmede Ayhan Bora Kaplan soruşturması, Kobani davası kararları, Hakkâri'deki kayyum ataması ve Sinan Ateş davasının yanı sıra ekonomiye dönük görüş ve önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacağı bildirildi.