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Soykırımcı İsrail'in temsilcisi Eden Golan'a Eurovision'un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları

İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'a tepki yağdı. Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada yuhalanırken, "Filistin" sloganları atıldı. Öte yandan oylama sırasında puan vermek için ekrana gelen İsrail temsilcisi de büyük tepki görerek, salondakiler tarafından yuhalandı.

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Giriş Tarihi 12 Mayıs 2024, 00:30 Güncelleme 12 Mayıs 2024, 04:00
Soykırımcı İsrail’in temsilcisi Eden Golan’a Eurovision’un final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları

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İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın Büyük Final gecesinde İsrailli şarkıcı Eden Golan, şarkısını seslendirdiği sırada seyirciler tarafından protesto edildi.



Sosyal medyada yarışmanın düzenlendiği arenadan paylaşılan videolara göre, Golan, "Hurricane" adlı şarkısını seslendirdiği sırada
yuhalandı.

Eurovision'da İsrailli şarkıcı Eden Golan yuhalandı! İşte o anlar...



İsrailli şarkıcı bu hafta yarışmanın ikinci yarı final provasında sahnede şarkı söylediği sırada da yuhalanmıştı.



Prova süresince Golan protestoların hedefi olmuş ve bazı seyirciler "Özgür Filistin" sloganı atmıştı.



Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre, Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarılmış ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edilmişti.



OYLAMA SIRASINDA TEPKİ
Öte yandan oylama sırasında puan vermek için ekrana gelen İsrail temsilcisi de büyük tepki görerek, salondakiler tarafından yuhalandı.

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İRLANDA VE PORTEKİZ TEMSİLCİLERİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK MESAJI
İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın İrlanda temsilcisi Bambie Thug ve Portekiz temsilcisi iolanda, final performanslarında Filistin'e destek mesajlarına yer verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Bambie Thug'ın final performansına, yüzünde daha önce Avrupa Yayın Birliğinin (EBU) izin vermediği "ateşkes" yazısıyla çıkması dikkati çekti.



Bambie Thug, "Doomsday Blue" isimli şarkısını, yüzünde eski Celtic dillerinden Ogham yazı sisteminde "ateşkes" anlamına gelen yazıyla seslendirdi.

İrlandalı şarkıcı, performansının sonunda "Sevgi her zaman nefreti yenecektir." ifadesini kullandı.

EBU'nun, daha önce engellediği bu eyleme tepkisinin ne olacağı merak ediliyor.

Portekiz'in Eurovision temsilcisinden Filistin'e destek!


EUROVİSİON'UN PORTEKİZ TEMSİLCİSİNDEN FİLİSTİN'E DESTEK
Yarışmada Portekiz'i temsil eden iolanda, "Grito" adlı şarkısını söyledikten sonra "Barış galip gelecek." diye bağırdı.



iolanda, tırnaklarında kullandığı ojelerde Filistin kefiyesindeki motiflere yer verdi.

EBU TARAFINDAN SANSÜRE UĞRAMIŞTI

Bambie Thug, İsrail'in yayın kuruluşu KAN'ı kendisine yönelik eylemleri nedeniyle EBU'ya şikayet ettiğini duyurmuş, İsrail'in artık yarışmaya katılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

7 Mayıs'ta düzenlenen birinci yarı finalde sahne alan şarkıcı, Filistin'e desteğini göstermek amacıyla vücuduna Ogham yazı sisteminde yazdığı "Filistin'e özgürlük" ve "ateşkes" ifadelerinin EBU tarafından silinmeye zorlandığını doğrulamıştı.

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